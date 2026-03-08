Seguici su

La Provincia di Biella ricorda Maria Bonino

In occasione della festa della donna

Nella Giornata Internazionale dei Diritti delle Donne partiamo da un luogo simbolico per la Provincia Di Biella: la Sala Consiglio che dal 2006 porta il nome di una grande donna, Maria Bonino.

Una donna che con la sua storia ha saputo fare la differenza.
Come accade in questa sala, ogni volta che si riunisce il Consiglio Provinciale o l’Assemblea dei Sindaci, ogni volta che si prendono decisioni per la comunità.

Intitolare questa Sala a lei ci ricorda, ogni giorno, che le Istituzioni vivono attraverso valori e scelte importanti.

Un esempio, quello di Maria, che oggi celebriamo insieme a tutte le donne.

 

