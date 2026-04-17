Biella Corse Rally: un fine settimana di impegni in tutta Italia

Il fine settimana del 18 e 19 aprile vede i colori della scuderia Biella Corse protagonisti a Canelli, in provincia di Asti. L’equipaggio di punta è composto da Alberto Stopani e Rebecca Fortunato, pronti a darsi battaglia sulla Renault Clio numero 70, iscritta nel gruppo RC5N, classe N3. Oltre a loro, la scuderia schiera tre esperti navigatori impegnati con piloti di altri team. Il primo a scendere in strada è Tiziano Pieri, che siederà sul sedile di destra della Skoda Fabia numero 6 guidata dall’over 55 Massimo Marasso. Segue Simone Bottega, impegnato sulla Mitsubishi Lancer Evo numero 30 con il pilota Simone Fiasco, mentre Hervé Navillod affiancherà Andrea Paghini sulla Peugeot 106 numero 93.

Anche il comparto storico della competizione astigiana vanta una solida rappresentanza biellese. Subito dopo il passaggio delle vetture moderne, prenderanno il via altri due navigatori del sodalizio. Luca Pieri correrà sulla BMW M3 E30 di Paolo Pastrone, contrassegnata dal numero 203, mentre Veronica Gaioni tornerà a fare coppia con Claudio Ferron a bordo della Opel Kadett GT/E. La gara si svilupperà su un percorso totale di 194,18 chilometri, con otto prove speciali che attraverseranno i territori di San Marzano Oliveto, Asti Spumante e Loazzolo.

I risultati del Rally Prealpi Orobiche

Spostando lo sguardo ai risultati appena conseguiti a Bergamo il 12 aprile, il 40° Rally Prealpi Orobiche ha regalato luci e ombre alla scuderia. L’equipaggio formato da Patrich e Sara Chironi ha concluso la prova sulla Renault Clio piazzandosi al quattordicesimo posto di classe e al cinquantaseiesimo assoluto. Sorte meno fortunata per Daniel Reghenzani e Francesca Belli, costretti al ritiro sulla loro Peugeot 106.

Tra i navigatori impegnati in terra orobica, spicca l’ottima prestazione di Jessica Rosa, che insieme a Cristian Saverio Grimaldi ha trionfato nella propria classe su Renault Clio, conquistando anche il terzo posto di gruppo. Luca Pieri, in coppia con Marco Leoni su Skoda Fabia RS, ha ottenuto un solido ventiquattresimo posto assoluto, mentre Marco Zegna, affiancato a Flavio Brega, è stato purtroppo costretto ad abbandonare la competizione anzitempo.

Successi in salita e regolarità

Nelle cronoscalate, lo specialista Giancarlo Graziosi ha brillato alla 33ª Salita del Costo, nel vicentino. Utilizzando la gara come test per il prossimo Rally della Valle d’Aosta, Graziosi ha portato la sua Skoda Fabia RS alla vittoria sia di classe che di gruppo, chiudendo cinquantaduesimo assoluto in una prova valida per il CIVM Nord. Il pilota si è detto molto soddisfatto del risultato, nonostante il tracciato non fosse ideale per le caratteristiche tecniche della sua vettura.

Nel campo della Regolarità Turistica Valli Biellesi, la giornata è stata più complessa per Paolo Tonanzi e Manlio Rubiola. A causa di alcune imprecisioni, l’equipaggio della Opel Kadett GT/E non è riuscito a difendere il primato conquistato nel 2025, chiudendo comunque con un onorevole quinto posto di classe. Umore opposto per il navigatore Enrico Gatto che, a fianco di Fabrizio Roman su Lancia Fulvia 1300, ha centrato il secondo posto di raggruppamento e la quinta posizione nella classifica generale.

Gli impegni imminenti

L’attività della scuderia non accenna a fermarsi. Già in questo fine settimana, Francesca Belli sarà impegnata al Paganella Rally, in Trentino, per navigare il giovane under 25 Matteo Ferrarol su Renault Clio. Contemporaneamente, in Toscana, Luca Silvi prenderà parte al celebre Rallye dell’Isola d’Elba, sedendo al fianco di Stefano Roncadori su una Renault Clio Rally 3

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