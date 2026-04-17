Attualità
Incendio in un alloggio a Vigliano
Stanno intervenendo i vigili del fuoco
Incendio in un alloggio a Vigliano.
Intervento dei vigili del fuoco di Biella in questi momenti a Vigliano.
Un alloggio della via centrale in una palazzina vicino al comune è andato a fuoco.
Ancora da chiarire le cause.
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