Torna l’appuntamento con la corsa in salita tra i paesaggi dell’Oasi Zegna: il 25 aprile 2026 il Mosso Vertical partirà dall’omonimo paese (frazione di Valdilana) e si svilupperà lungo un tracciato che attraversa il territorio fino a raggiungere il Santuario di San Bernardo.

Mosso Vertical: iscrizioni per la gara del 25 aprile

Sono 6,2 km e 800 metri di dislivello positivo: una progressione continua che alterna tratti su strada, mulattiere e sentieri, tra boschi e frazioni, passando dal Santuario della Brughiera e dalla Panoramica Zegna.

La partenza è prevista dalla Piazzetta delle Granaglie, nel centro di Mosso. Il traguardo è in quota, al Santuario di San Bernardo, punto di arrivo e insieme di apertura sul paesaggio circostante.

La gara è aperta a tesserati Fidal, enti di promozione sportiva e possessori di Runcard. Le iscrizioni sono attive online fino al 22 aprile; il ritrovo è fissato alle 8.30 in Piazza Italia, con partenza alle 10. Iscrivendosi al Mosso Vertical, i partecipanti si impegnano a rispettare l’ambiente e gli spazi naturali attraversati. In particolare è assolutamente vietato buttare rifiuti sul percorso (tubetti di gel, carte, rifiuti organici, imballaggi di plastica, ecc.). Nel punto di ristoro ci saranno pattumiere dove i concorrenti potranno buttare i rifiuti. È obbligatorio seguire i sentieri segnalati e tracciati dall’organizzazione e utilizzare le corde di sicurezza dove presenti. A chiudere la mattinata, le premiazioni previste in prossimità dell’arrivo, intorno alle 12.30.

Il percorso

Il percorso copre un dislivello di 800 metri. Parte dalla piazzetta del centro storico di Mosso e, lungo i 6,2 km di salita, attraversa borgate, boschi e pascoli per giungere al Santuario di San Bernardo, punto di riferimento riconoscibile da tutto il Biellese orientale. assa attraverso le borgate mossesi seguendo strade e mulattiere, tocca cascine e pascoli, supera il Santuario della Brughiera e raggiunge la Panoramica Zegna all’ altezza della Chiesetta Alpina. La spettacolare parte finale ci porterà fin sul piazzale del Santuario di San Bernardo.

Mosso Vertical Mille e il Mosso Vertical San Bernardo fanno parte del Parco dei Sentieri di Mosso, innovativo progetto di valorizzazione turistica. Nel parco è presente l’Anello di Salute in Cammino ed è attraversato dal Cammino di San Carlo, itinerario storico devozionale da Arona alla Via Francigena

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