Attualità
A Biella 25 aprile con qualche polemica
Ieri la cerimonia è stata celebrata ai Giardini Zumaglini
A Biella 25 aprile con qualche polemica
Biella ha celebrato il 25 aprile nella giornata del 24, giorno della Liberazione della città. Un momento di memoria condivisa nel segno dei valori di libertà e democrazia.
Non sono mancate le polemiche. Il sindaco Marzio Olivero ha ricordato: “Resistenza e antifascismo sono pagine di storia che vanno conservate. Non devono essere contaminate da chi pensa che tutto sia concesso in nome di un anacronistico antifascismo».
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Ci.Di.
25 Aprile 2026 at 11:57
festeggiamenti e celebrazioni ore ufficio…
Filippo
25 Aprile 2026 at 12:25
Visti i tristi figuri che ci governano a vari livelli, credo che “l’anacronistico antifascismo” sia, purtroppo, ancora necessario.