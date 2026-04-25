Seguici su

Attualità

Finisce in una voragine nel manto stradale a Ponzone

E’ successo ieri pomeriggio

Pubblicato

29 secondi fa

il

incidente stradale

Finisce in una voragine nel manto stradale a Ponzone.

Una Fiat Tipo condotta da un uomo residente a Valdilana è finito in un buco formatosi nella strada a Ponzone all’altezza dell’incrocio per Cereie.

Non è rimasto ferito. Sul posto sono giunti i carabinieri, il sindaco di Valdilana e il personale della Provincia oltre alla polizia locale.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *