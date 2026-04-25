Finisce in una voragine nel manto stradale a Ponzone.

Una Fiat Tipo condotta da un uomo residente a Valdilana è finito in un buco formatosi nella strada a Ponzone all’altezza dell’incrocio per Cereie.

Non è rimasto ferito. Sul posto sono giunti i carabinieri, il sindaco di Valdilana e il personale della Provincia oltre alla polizia locale.

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