Attualità
Finisce in una voragine nel manto stradale a Ponzone
E’ successo ieri pomeriggio
Finisce in una voragine nel manto stradale a Ponzone.
Una Fiat Tipo condotta da un uomo residente a Valdilana è finito in un buco formatosi nella strada a Ponzone all’altezza dell’incrocio per Cereie.
Non è rimasto ferito. Sul posto sono giunti i carabinieri, il sindaco di Valdilana e il personale della Provincia oltre alla polizia locale.
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