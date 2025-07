La Biella che piaceVa canta (in)certe notti biellesi – VIDEO

La Biella che piaceVa torna con quella che – assicura – sarà la nuova hit dell’estate biellese: (In)certe notti.

La Biella che piaceVa riscrive (e ricanta) “Certe notti” in salsa biellese

Sta facendo ridere e sorridere tantissime persone sui social l’ultima fatica de La Biella che piaceVa. La pagina satirica ha realizzato una parodia del celebre brano di Luciano Ligabue, riscrivendolo in salsa biellese per prenderci e prendersi un po’ in giro.

VEDI ANCHE: “Biela am pias parej”, la nuova canzone della Biella che piaceVa – VIDEO

Vizi, problemi e provincialismo biellese in una canzone satirica

Nel testo c’è di tutto, dai problemi con le strade “certe notti la strada interrotta ti porta a Vigliano anche se non lo vuoi” a quelli con la funicolare (“Certe notti su quella cabina tu speri di non rimanere a metà/Certe notti tornando dal Piazzo ti tocca la costa senza pietà)

Ma anche l’attitudine dei biellesi alla lamentela (“Certe notti sei sveglio per la festa dei birrai/così chiami i caramba prima o poi”) e alla scarsa sopportazione (“C’è la notte che ti tiene sveglio con quei compleanni fin dopo le 3, poi ti accorgi che sono le 20 ma rompere il c… fa parte di te).

Immancabile un passaggio sui collegamenti (“Certe notti sei sveglio aspettando un treno che…/ è bloccato a Vercelli o a Bianzè).

E infine il ritornello. Non si può restare soli? Al contrario: “Noi vogliamo stare sooooli certe notti qui”.

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook