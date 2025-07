Devastante incendio a Pollone – FOTO e VIDEO

Nella serata di ieri, giovedì 17 luglio, un devastante incendio ha distrutto un fienile, aggredendo anche l’abitazione adiacente.

Devastante incendio distrugge un fienile e la casa adiacente

L’allarme è scattato poco prima delle 19:30. I vigili del fuoco sono intervenuti a Pollone per un incendio di un fienile confinante con una casa. L’incendio ha coinvolto circa 100 rotoballe e l’abitazione adiacente. Fortunatamente non vi sono né persone né animali coinvolti.

Portato in salvo un vitello bloccato nella stalla

I vigili del fuoco hanno provveduto, tramite schiuma estinguente, a spegnere il rogo e a portare al sicuro un vitello che era nella stalla.

Accertamenti in corso per scoprire le cause dell’incendio

Le cause al momento non sono note e i pompieri stanno ancora effettuando la messa in sicurezza della zona. Sul posto sono intervenute, oltre alla “prima partenza”, anche cinque autobotti di cui una dal distaccamento di Santhià.

