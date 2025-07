Aggredisce la guardia giurata al pronto soccorso: paura a Novara

Nella notte scorsa la Polizia di Stato di Novara ha arrestato un cittadino brasiliano, classe 2003, resosi responsabile del reato di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.

Nello specifico, la Centrale Operativa dalla Questura intorno alle ore 23:30 di ieri inviava gli equipaggi della Squadra Volante presso il pronto soccorso di Novara, a seguito della segnalazione della presenza di un soggetto che aveva aggredito una guardia giurata e risultava molesto con il personale sanitario.

Giunti sul posto, gli agenti notavano immediatamente la guardia giurata intenta a contenere la persona segnalata, che mostrava ancora un forte stato di agitazione.

Gli agenti provvedevano con non poche difficoltà ad immobilizzare l’uomo. Collocandolo poi all’interno dell’autovettura di servizio per accompagnarlo in Questura.

Dagli accertamenti effettuati si evinceva che l’uomo risultava essere una persona socialmente pericolosa. Infatti aveva diversi precedenti per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali e per quanto occorso veniva arrestato.

