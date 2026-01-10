Programma molto intenso venerdì 9 gennaio sulla pista Moncerchio di Bielmonte che, dopo due giorni dedicati agli Slalom FIS maschili ha concentrato in un’unica giornata le gare al femminile valide per il Trofeo Zegna.

Trofeo Zegna di sci a Bielmonte premia le donne

La gara 1 valida per il Trofeo Ski Racing Center Oasi Zegna, su di un tracciato ancora una volta perfettamente preparato dallo staff della società Icemont, che gestisce la stazione biellese, è stata vinta dalla ventenne svizzera Mathilde Phillips dello Ski Team Philippe Roux, con il tempo totale di 1’,46”,96/100 e con un vantaggio di 7/100 sulla francese Cleo Chalamel dello Ski Club des Aillons. Terza a 76/100 Anita Ochrymowicz dello Sci Club Sauze d’Oulx e quarto posto ad 1”,63/100 per la chierese Maria Toja dello Sci Club Lancia. A seguire la francese Leonie Barrat dello Ski Club Passy Varan, Corinna Sentieri dello Sci Club Cerreto Lago Collagna, la svizzera Sara Planzi del Maggiore Ski Team, la valsesiana Rebecca Frigiolini dello Sci Club Sansicario Cesana, la valdostana Sara Rubagotti del Val d’Ayas, la verbanese Alessia Vaglio del Sansicario Cesana e la cesanese Matilde Casse dell’Equipe Pragelato. Martina Mis dello Sci Club Sauze d’Oulx si è classificata dodicesima assoluta e prima delle Aspiranti Aspiranti, precedendo nella classifica delle nate nel 2008 e 2009 la trentina Lavinia Paci del Centro Sportivo Esercito, la svizzera Alina Meier dello Ski Club Unterageri e la sestrierina Asia Paltrinieri dell’Equipe Pragelato. Doppietta elvetica nel secondo Slalom: prima ancora Mathilde Phillips, questa volta con il crono totale di 1’,47”,72/100 e con 2”,06/100 di margine sulla connazionale ticinese Ginevra Ostini dello Sci Club Airolo. Terza a 2”,26/100 la francese Cleo Chalamel e dal quarto al dodicesimo posto l’altra svizzera Sara Planzi, Maria Toja, Anita Ochrymowicz, l’elvetica Camille Jacquerod dello Ski Club Jaun, la danese Sille Krause-Thoro dello Skiklubben Hareskov, ottava assoluta e prima delle Aspiranti, la valdostana Giada Re del Courmayeur Mont Blanc, Corinna Sentieri, Matilde Casse e Rebecca Frigiolini. Nella classifica delle Aspiranti seconda la svizzera Alina Meier, terza la francese Maewenn Rochet dello Ski Club Grand Bornand, quinta la bardonecchiese Benedetta Nosenzo dell’Equipe Beaulard, settima la genovese Giorgia Casella del Mondolé Ski Team, ottava Sveva Auteri dello Sci Club Mera, decima Martina Biffo, cheraschese del Mondolé Ski Team.

