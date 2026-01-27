Commedia tragicomica di Giovanni Clementi.

Lo spettacolo “Ladro di razza” al cineteatro Giletti di Ponzone

In concomitanza con il giorno della memoria, sabato 31 gennaio alle ore 21.15, la compagnia Teatrale “C’ERA L’ACCA” di Bellinzago (NO) presenterà con orgoglio la propria produzione teatrale che aggiunge un nuovo importante tassello al percorso di crescita del gruppo. Il nuovo spettacolo coincide infatti per la prima volta con l’approccio della compagnia a un tema non certo leggero come l’Olocausto, affrontato dall’autore Gianni Clementi con piglio divertente e allo stesso tempo impegnato, con intelligenza e leggerezza; un bellissimo testo dotato di una alchimia unica che riesce a combinare momenti comici ad altri decisamente intensi. Anche per questa produzione la compagnia

si è avvalsa della collaborazione di Francesco Varano, pluripremiato regista nell’ambito del

teatro amatoriale piemontese. Tiberio, Oreste e Rachele, sono i protagonisti di una piccola

vicenda ma diventano il tramite per raccontare un’Italia in guerra e una Roma allo stremo,

ma ancora capace di sussulti d’orgoglio. Una storia di ingenuità e fame, di illusioni e

inganni, di risate e lacrime, quando le parole onore, compassione e orgoglio avevano

ancora un significato. Ingresso e 13.00 ridotto € 10.00 prevendita on line:

liveticket.it/cinemagiletti

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook