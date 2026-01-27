Seguici su

Valli Mosso e Sessera

Lo spettacolo “Ladro di razza” al cineteatro Giletti di Ponzone

Pubblicato

6 minuti fa

il

Commedia tragicomica di Giovanni Clementi.

Lo spettacolo “Ladro di razza” al cineteatro Giletti di Ponzone

In concomitanza con il giorno della memoria, sabato 31 gennaio alle ore 21.15, la compagnia Teatrale “C’ERA L’ACCA” di Bellinzago (NO) presenterà con orgoglio la propria produzione teatrale che aggiunge un nuovo importante tassello al percorso di crescita del gruppo. Il nuovo spettacolo coincide infatti per la prima volta con l’approccio della compagnia a un tema non certo leggero come l’Olocausto, affrontato dall’autore Gianni Clementi con piglio divertente e allo stesso tempo impegnato, con intelligenza e leggerezza; un bellissimo testo dotato di una alchimia unica che riesce a combinare momenti comici ad altri decisamente intensi. Anche per questa produzione la compagnia
si è avvalsa della collaborazione di Francesco Varano, pluripremiato regista nell’ambito del
teatro amatoriale piemontese. Tiberio, Oreste e Rachele, sono i protagonisti di una piccola
vicenda ma diventano il tramite per raccontare un’Italia in guerra e una Roma allo stremo,
ma ancora capace di sussulti d’orgoglio. Una storia di ingenuità e fame, di illusioni e
inganni, di risate e lacrime, quando le parole onore, compassione e orgoglio avevano
ancora un significato. Ingresso e 13.00 ridotto € 10.00 prevendita on line:
liveticket.it/cinemagiletti

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copyright © 2024 laprovinciadibiella.it S.r.l. - P.IVA: 02654850029 - ROC: 30818
Reg. Tribunale di Biella n. 582 del 30/06/2014 - Direttore responsabile: Cesare Maia
Redazione: Via Vescovado, n. 5 - 13900 Biella - Tel. 015 32383 - Fax 015 31834

La testata fruisce dei contributi diretti editoria d.lgs. 70/2017

Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.