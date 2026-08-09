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Arriva anche dall’Oasi Zegna l’acqua per spegnere gli incendi

Lago al Massaro

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Arriva anche dall’Oasi Zegna l’acqua per spegnere gli incendi

“La tutela dei territori montani passa dall’impegno costante e dalla collaborazione nei momenti di emergenza”. E’ quanto silegge in un post dell’Oasi Zegna.

“Alcuni dei territori a noi limitrofi – prosegue la nota – sono da giorni colpiti da diversi incendi in zone difficilmente accessibili. In situazioni come queste, ogni risorsa a disposizione può fare la differenza nel supportare le operazioni di spegnimento e nella protezione del patrimonio naturale”.

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In questa immagine gli elicotteri antincendio attingono acqua dal Lago al Massaro, un’infrastruttura idrica che rappresenta una risorsa preziosa non solo per l’Oasi Zegna, ma anche per i Vigili del Fuoco e per tutti gli operatori impegnati a contrastare gli incendi nei territori circostanti.

“Un sentito ringraziamento a tutti i Vigili del Fuoco – si legge ancora nel post -, ai piloti e ai volontari impegnati senza sosta nelle operazioni di spegnimento e bonifica. Pur seguendo con attenzione l’evolversi della situazione, desideriamo rassicurare i visitatori che l’Oasi Zegna non è interessata dagli incendi in corso: la viabilità, i sentieri e tutte le attività sono regolarmente accessibili”.

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