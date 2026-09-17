Addio a “Mimmo” Lagrotteria, noto a Ponzone e Trivero per la sua grande simpatia

Si è spento a 75 anni Domenico Lagrotteria, per tutti “Mimmo”, volto conosciutissimo a Ponzone e nell’alto Triverese. L’ultimo saluto sarà venerdì 18 settembre alle 9.30 nella cappella della casa di riposo “”Borsetti Sella Facenda” di Mosso, dove era ospite da circa un mese dopo le dimissioni dall’ospedale.

Lagrotteria viveva da qualche tempo alla “Residenza del Sole” al Centro Zegna di Trivero, anche se negli ultimi mesi ha avuto problemi di salute e ha dovuto essere ricoverato in ospedale. Lascia la moglie Rosa Costa con Monica Spoto e i fratelli Anna, Maria, Antonio e Raffaele con le rispettive famiglie. Dopo la cerimonia funebre sarà tumulato nel cimitero di frazione Sant’Antonio.

Gli amici del Delfino ricordano Mimmo

Come riporta Notizia Oggi, sono stati numerosi i messaggi di cordoglio comparsi sui social. Particolarmente sentito quello dell’associazione Delfino, con la quale Mimmo aveva condiviso un lungo tratto della propria vita, partecipando finché le condizioni glielo avevano consentito a feste, balli, gite e numerose altre iniziative.

«Oggi purtroppo dobbiamo salutare l’amico Mimmo, che se n’è andato dopo un lungo cammino assieme al Delfino. Abitava alla Residenza del Sole, e finché ha potuto non è mai mancato a feste, balli, gite e altre attività portate avanti dalla nostra associazione. Una persona che amava stare insieme agli altri e che tutti conoscevano. Ha condiviso con noi tanti momenti belli. Lo ricordiamo con grande affetto e ci stringiamo ai familiari».

Dal lavoro in fabbrica alla passione per il calcio

Prima di trasferirsi al Centro Zegna, Lagrotteria aveva vissuto a Baltigati e successivamente a Ponzone. Per molti anni aveva lavorato in fabbrica, svolgendo soprattutto turni notturni, e nel tempo libero coltivava una grande passione per lo sport.

Il calcio occupava un posto speciale. Negli anni trascorsi a Ponzone aveva collaborato con la società calcistica locale, dando una mano nella gestione degli spogliatoi e dei campi. Un impegno semplice ma costante, rimasto nella memoria di tante persone che oggi salutano Mimmo.

LEGGI ANCHE: Addio ad Alberto Bernascone, aveva 66 anni

Immagine di repertorio

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Contenuto sponsorizzato