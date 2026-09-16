Addio ad Alberto Bernascone, aveva 66 anni.

Addio ad Alberto Bernascone, aveva 66 anni

Si è svolto oggi alle 15,30 nella chiesa di Santa Maria Assunta il funerale di Alberto Bernascone, 66 anni, deceduto improvvisamente l’altro giorno all’interno della sua abitazione di Vigliano.

È stato il figlio a trovarlo e a dare immediatamente l’allarme contattando il 118. Dalla caserma di Vigliano è intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri ma è stato tutto inutile: il cuore dell’uomo aveva cessato di battere.

Stando ai primi accertamenti effettuati dal medico legale l’uomo sarebbe caduto scivolando in bagno.

La morte di Alberto Bernascone ha suscitato grande impressione in paese dove l’uomo era molto conosciuto e stimato.

Lascia nel dolore il figlio Gregorio con Marta e la figlia Maria Vittoria. Inoltre il fratello Alessandro con la moglie Roberta e la nipote Lisa.

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