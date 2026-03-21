CronacaValle Elvo
Furto in casa a Occhieppo Inferiore: bottino da 5mila euro
Ladri in azione nella giornata di ieri
Furto in casa a Occhieppo Inferiore: bottino da 5mila euro.
Furto in casa a Occhieppo Inferiore: bottino da 5mila euro
Brutta sorpresa per una residente di Occhieppo Inferiore al rientro nella propria abitazione. Ignoti si sono introdotti forzando la porta d’ingresso e, approfittando dell’assenza della proprietaria, hanno rovistato in tutte le stanze alla ricerca di oggetti di valore.
I malviventi sono riusciti a portare via diversi gioielli in oro, per un valore stimato di circa 5mila euro. Il colpo sarebbe stato messo a segno tra la mattina e il primo pomeriggio di ieri, 20 marzo. Sull’accaduto indagano i carabinieri.
Immagine di repertorio
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