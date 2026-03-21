Biellese OrientaleCronaca
Centauro 50enne cade rovinosamente dalla moto e finisce in ospedale
Intervento a Zumaglia di 118 e carabinieri
Serata di apprensione a Zumaglia, dove ieri 20 marzo si è verificato un incidente stradale autonomo che ha coinvolto un motociclista di circa 50 anni. L’uomo, per ragioni ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del mezzo ed è finito sull’asfalto.
Nell’impatto avrebbe riportato un’importante frattura a una gamba. Sul posto è intervenuto rapidamente il 118, che ha prestato le prime cure e disposto il trasporto in ospedale per ulteriori accertamenti.
Presenti anche i carabinieri, al lavoro per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.
Immagine di repertorio
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