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Centauro 50enne cade rovinosamente dalla moto e finisce in ospedale

Intervento a Zumaglia di 118 e carabinieri

Pubblicato

5 minuti fa

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Centauro 50enne cade rovinosamente dalla moto e finisce in ospedale

Serata di apprensione a Zumaglia, dove ieri 20 marzo si è verificato un incidente stradale autonomo che ha coinvolto un motociclista di circa 50 anni. L’uomo, per ragioni ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del mezzo ed è finito sull’asfalto.

Nell’impatto avrebbe riportato un’importante frattura a una gamba. Sul posto è intervenuto rapidamente il 118, che ha prestato le prime cure e disposto il trasporto in ospedale per ulteriori accertamenti.

Presenti anche i carabinieri, al lavoro per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.

Immagine di repertorio

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