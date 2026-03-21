“Vivrò per te papà. Non è un addio ma un arrivederci”

Giorgia Saggia ricorda il padre Ermes, recentemente scomparso.

Papà sono difficili da trovare le parole per salutarti. Sono stati 5 anni molto duri per te, ma hai lottato fino all’ultimo! Hai sofferto molto, però dicevi sempre che stavi bene, hai dimostrato che anche con una malattia bisogna pensare positivo. È uno degli insegnamenti di vita che mi hai dato e ti ringrazio. Grazie per darmi tanto, per non avermi mai fatto mancare nulla. Ed è vero quando dico che mi hai dato tanto: la tua forza, i tuoi consigli, il tuo modo di vedere la vita e la tua amata ironia. Anche quando non te lo dicevo abbastanza, sappi che ero e sono grata per averti come padre, per tutto l’amore, gli insegnamenti e i momenti che abbiamo condiviso.

Ti salutiamo con il dolore nel cuore, lasciandoci un vuoto impossibile da colmare, però ci rimane il ricordo di un uomo che aveva sempre la battuta pronta per strapparti un sorriso.

Vola, libero verso il cielo, raggiungendo il nonno. Ora potete ridere insieme. Nella vita ci sono tante persone che incontriamo, ma un padre è qualcosa di unico, qualcuno che ci accompagna nei primi passi, che ci insegna a guardare il mondo e che anche senza dirlo sempre, ci protegge e ci vuole bene. Ci sono ricordi che porterò sempre con me: momenti semplici, magari piccoli per gli altri, ma immensi per il mio cuore. So che in qualche modo continuerai a vivere dentro di me, nei miei pensieri, nei miei gesti e nella cose che mi hai insegnato.

Ogni volta che penserò a te, cercherò di farlo con lo stesso amore con cui tu hai sempre guardato me. Spero di renderti sempre orgoglioso della donna che sono diventata oggi. Adesso quello che mi resta da fare è andare a prendermi un caffè con i tuoi vecchi amici e farmi raccontare le marachelle che facevi da giovane, sicuramente riusciranno a strapparmi un sorriso, proprio come facevi tu.

Credo che quello che mi hai trasmesso più di tutto, caro papino, è che sappiamo farci voler bene da tutti nel modo più puro e genuino. Amo leggere le belle parole che hanno speso su di te tutti i tuoi amici e le persone presenti nel tuo cammino. La cosa che più mi ha fatto piacere sentire è questa: “È STATO LA NOSTRA GUIDA”. Orgogliosa di ciò. Ti porterò sempre con me, in ogni mio viaggio, in ogni mia esperienza. Vivrò per te papà. Ricorda che non è un addio ma un arrivederci.

Giorgia,

la tua eterna Piccolina

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