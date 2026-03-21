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Volano calci e spintoni ai Giardini Zumaglini per una sigaretta

Alcuni ragazzi sono rimasti feriti. Sul posto sono intervenuti carabinieri e 118

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3 minuti fa

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Volano calci e spintoni ai Giardini Zumaglini per una sigaretta

Volano calci e spintoni ai Giardini Zumaglini per una sigaretta.

Volano calci e spintoni ai Giardini Zumaglini per una sigaretta

Serata agitata a Biella, dove un diverbio tra due gruppi di ragazzi è degenerato ai giardini Zumaglini. Secondo le prime informazioni, tutto sarebbe nato da una banale richiesta di una sigaretta.

Nel giro di pochi minuti la situazione è sfuggita di mano, con spintoni e calci che hanno causato alcuni feriti. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 insieme ai carabinieri, ora al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

Immagine di repertorio

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