Volano calci e spintoni ai Giardini Zumaglini per una sigaretta.

Volano calci e spintoni ai Giardini Zumaglini per una sigaretta

Serata agitata a Biella, dove un diverbio tra due gruppi di ragazzi è degenerato ai giardini Zumaglini. Secondo le prime informazioni, tutto sarebbe nato da una banale richiesta di una sigaretta.

Nel giro di pochi minuti la situazione è sfuggita di mano, con spintoni e calci che hanno causato alcuni feriti. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 insieme ai carabinieri, ora al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

Immagine di repertorio

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook