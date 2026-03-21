“Grande soeur, sei nel mio cuore”

A un mese dalla scomparsa di Cecile Boloko, congolese di origine ma biellese d’adozione, c’è chi desidera ricordarla e, attraverso le sue parole, vuole dare conforto ai due figli della donna, Melanie e Oliver, in questo momento di profondo dolore.

A ricordarla è un’amica, Clarisse residente nella nostra provincia ma anche lei originaria della Repubblica Democratica del Congo.

«Tanti anni fa vidi Cecile per la prima volta. Ricordo perfettamente il suo sorriso, il suo sguardo e le sue parole gentili: “Petite soeur”.

Io ho ricambiato con “Merci, grande soeur”. Perchè da noi nella Repubblica del Congo si fa così. Cecile era una donna forte, coraggiosa, con carattere e un’innata gentilezza. E così che rimaneva nel cuore della persone e come nel mio».

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