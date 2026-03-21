Seguici su

AttualitàBiella

“Grande soeur, sei nel mio cuore”

A un mese dalla scomparsa di Cecile Boloko, il ricordo speciale di una cara amica

Pubblicato

3 minuti fa

il

“Grande sœur, sei nel mio cuore”

A un mese dalla scomparsa di Cecile Boloko, congolese di origine ma biellese d’adozione, c’è chi desidera ricordarla e, attraverso le sue parole, vuole dare conforto ai due figli della donna, Melanie e Oliver, in questo momento di profondo dolore.

A ricordarla è un’amica, Clarisse residente nella nostra provincia ma anche lei originaria della Repubblica Democratica del Congo.
«Tanti anni fa vidi Cecile per la prima volta. Ricordo perfettamente il suo sorriso, il suo sguardo e le sue parole gentili: “Petite soeur”.
Io ho ricambiato con “Merci, grande soeur”. Perchè da noi nella Repubblica del Congo si fa così. Cecile era una donna forte, coraggiosa, con carattere e un’innata gentilezza. E così che rimaneva nel cuore della persone e come nel mio».

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copyright © 2024 laprovinciadibiella.it S.r.l. - P.IVA: 02654850029 - ROC: 30818
Reg. Tribunale di Biella n. 582 del 30/06/2014 - Direttore responsabile: Cesare Maia
Redazione: Via Vescovado, n. 5 - 13900 Biella - Tel. 015 32383 - Fax 015 31834

La testata fruisce dei contributi diretti editoria d.lgs. 70/2017

Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.