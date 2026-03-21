Condizionatore in fiamme, attimi di paura in casa.

Condizionatore in fiamme, attimi di paura in casa

Momenti di apprensione a Villanova Biellese per un incendio scoppiato in un’abitazione al secondo piano di una palazzina. Le fiamme, probabilmente originate dal motore del condizionatore sul balcone, hanno richiesto l’intervento tempestivo di carabinieri e vigili del fuoco.

La situazione è stata rapidamente messa in sicurezza: l’edificio è rimasto agibile e non si registrano feriti. I danni sono limitati.

Immagine di repertorio

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