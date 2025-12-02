Sport
Xavier Chevrier vince la Mezza Maratona Terre d’Acqua
Sono stati assegnati anche i titoli regionali
La 19ª edizione della Mezza Maratona Terre d’Acqua–Sano Rice parla italiano grazie al successo del nazionale azzurro Xavier Chevrier, valdostano specialista sia della corsa su strada sia della corsa in montagna ad altissimi livelli internazionali. Il portacolori dell’Atl. Valli Bergamasche ha impresso il proprio nome nell’albo d’oro della manifestazione di Trino Vercellese, valida anche per l’assegnazione dei titoli regionali di specialità.
Chevrier ha imposto il proprio ritmo sin dai primi chilometri, chiudendo in 1h06’23” e lasciando un margine netto sugli avversari. Alle sue spalle, staccato di 1’43”, il marocchino Mustapha Boussifi (Asd Gli Amici di Marcello); terza piazza per l’ex campione italiano dei 10.000 metri Ahmed El Mazoury (Sicilia Running Club), giunto a 1’52”. Ai piedi del podio Marco Ratto (Cagliari Atl. Leggera) a 2’05”, seguito da Gabriele Roselli (Atl. Novese) a 2’08”.
Francesca Durante firma la gara femminile. L’atleta dell’Atl. Casone Noceto taglia il traguardo in 1h19’24”, precedendo Arianna Dentis (Atl. Saluzzo) di 26 secondi e Ilaria Zavanone (Asd Brancaleone Asti) di 2’50”. Quarta Iris Baretto (Atl. Saluzzo) a 3’14”, quinta Antonella Cantoni (Atl. Vigevano) a 4’36”.
Titoli regionali assegnati
Ecco i vincitori dei campionati piemontesi di categoria:
Uomini:
-
JM: Luca Anslisio (Bio Correndo Avis)
-
PM: Davide Rapallo (Battaglio Cus Torino)
-
SM: Gabriele Roselli (Atl. Novese)
-
SM35: Paolo Gallo (Atl. Giò 22 Rivera)
-
SM40: Valerio Ottoboni (Atl. Novese)
-
SM45: Giuseppe Bollini (Circuito Running)
-
SM50: Andrea Perinato (Si-Sport S. Stefano Borgomanero)
-
SM55: Davide Tosetti (Gs Fulgor Prato Sesia)
-
SM60: Bartolo Saullo (Base Running)
-
SM65: Lorenzo Maiandi (Bio Correndo Avis)
-
SM70+: Vincenzo Adinolfi (Atl. Trecate)
Donne:
-
SF: Arianna Dentis (Atl. Saluzzo)
-
SF35: Cristina Scaccia (Equilibra Running Team)
-
SF40: Ilaria Zavanone (Asd Brancaleone Asti)
-
SF45: Inna Tomasova (Atl. Santhià)
-
SF50: Debora Ferro (SS Vittorio Alfieri)
-
SF55: Maria Cristina Mocci (Bio Correndo Avis)
-
SF60: Anna Maria Vannelli (Pietro Micca Biella)
-
SF65: Donatella Frigato (Atl. Santhià)
-
SF70+: Anita Tron (Atl. Valpellice)
Grande partecipazione e sguardo al futuro
Ottimi i numeri della manifestazione, con 363 atleti classificati nella mezza maratona e una grande partecipazione anche alla non competitiva Trino che Corre. Per il Gruppo Podistico Trinese un’altra edizione da incorniciare, sostenuta dal patrocinio del Comune di Trino Vercellese.
L’appuntamento è già fissato: nel 2026 la gara festeggerà uno straordinario ventennale, promettendo un’edizione da ricordare.
