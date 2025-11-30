BiellaSport
Per la Biellese un pari a occhiali contro Sestri Levante
Assente Beltrame per infortunio. Un buon punto per la classifica.
Punto pesante per la Biellese contro il Sestri Levante. Senza Beltrame assente per infortunio la formazione ha comunque ottenuto un buon punto. Reti bianche tra le due formazioni senza molte emozioni. Nel finale occasione per Naamad che però si fa ipnotizzare da Tozaj.
Domenica match in casa contro il Ligorna.
