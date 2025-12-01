L’ultimo mese dell’anno si apre con le nuvole. Le previsioni del meteo per la giornata di oggi, lunedì 1° dicembre, su Biella e su tutta la nostra provincia.

Nella notte si prevede una pioggia leggera che continua a interessare Biella. Le temperature si attestano intorno ai +6°C, con una copertura nuvolosa al 100%. La velocità del vento è moderata, variando tra i 2,6 e i 4,7 km/h, proveniente principalmente da Nord. L’umidità si mantiene elevata, attorno al 90%.

Durante la mattina, la situazione meteorologica non subisce significative variazioni. La pioggia leggera continua a cadere, con temperature che si aggirano tra i +5,9°C e i +6,2°C. Il cielo rimane completamente coperto e l’umidità rest alta, intorno al 96-97%. Anche in questa fascia oraria, il vento si presenta debole, mantenendo direzione prevalentemente settentrionale.

Nel pomeriggio, si assiste a un cambio parziale nel meteo. Sebbene il cielo rimanga coperto, si verificano sporadiche piogge leggere. Le temperature calano leggermente, oscillando tra i +5,9°C e i +6,2°C. La probabilità di precipitazioni rimane bassa, mentre l’umidità continua a mantenersi attorno al 93-94%. Il vento si presenta moderato, con raffiche che possono raggiungere i 10,7 km/h.

Infine, nella sera, le condizioni meteorologiche rimangono stabili. Il cielo è nuovamente coperto, con temperature che si mantengono intorno ai +5,8°C e +5,9°C. La probabilità di pioggia è ridotta e l’umidità si attesta intorno al 94%. Anche in questa fase, il vento continua a soffiare da Nord, mantenendosi su valori moderati.

