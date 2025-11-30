Seguici su

AttualitàFuori provincia

Rubati 48 panettoni solidali da un furgone

Un brutto episodio. I fondi raccolti Avrebbero aiutato i bambini dell’Etiopia.

Pubblicato

10 ore fa

il

Rubati 48 panettoni solidali da un furgone

Rubati 48 panettoni solidali da un furgone

E’ successo a Pecetto Torinese. Una volontaria del Centro aiuti per l’Etiopia è stata derubata di 48 panettoni. Dovevano essere messi in vendita nei vari mercatini per raccogliere fondi con  lo scopo di favorire le adozioni a distanza e di portare a termine progetti di cooperazione internazionale nel Corno d’Africa.

Qualcuno ha forzato la portiera della vettura e ha rubato i 48 panettoni.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copyright © 2024 laprovinciadibiella.it S.r.l. - P.IVA: 02654850029 - ROC: 30818
Reg. Tribunale di Biella n. 582 del 30/06/2014 - Direttore responsabile: Matteo Floris
Redazione: Via Vescovado, n. 5 - 13900 Biella - Tel. 015 32383 - Fax 015 31834

La testata fruisce dei contributi diretti editoria d.lgs. 70/2017

Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.