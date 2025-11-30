AttualitàFuori provincia
Rubati 48 panettoni solidali da un furgone
Un brutto episodio. I fondi raccolti Avrebbero aiutato i bambini dell’Etiopia.
E’ successo a Pecetto Torinese. Una volontaria del Centro aiuti per l’Etiopia è stata derubata di 48 panettoni. Dovevano essere messi in vendita nei vari mercatini per raccogliere fondi con lo scopo di favorire le adozioni a distanza e di portare a termine progetti di cooperazione internazionale nel Corno d’Africa.
Qualcuno ha forzato la portiera della vettura e ha rubato i 48 panettoni.
