La tradizionale cena di Fratelli d’Italia Biella

Ieri sera si è svolta alla tradizionale Cena di Fratelli d’Italia Biella insieme al Sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, il consiglieri regionali Davide Zappalà e Carlo Riva Vercellotti, il Presidente della Provincia di Vercelli, Davide Gilardino, il sindaco Marzio Olivero e gli assessori del Comune di Biella e Carlo Fidanza, Capodelegazione di Fratelli d’Italia-ECR al Parlamento Europeo.