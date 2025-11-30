Seguici su

La tradizionale cena di Fratelli d’Italia Biella

Pubblicato

17 ore fa

Ieri sera si è svolta alla tradizionale Cena di Fratelli d’Italia Biella insieme al Sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, il consiglieri regionali Davide Zappalà e Carlo Riva Vercellotti, il Presidente della Provincia di Vercelli, Davide Gilardino, il sindaco Marzio Olivero e gli assessori del Comune di Biella e Carlo Fidanza, Capodelegazione di Fratelli d’Italia-ECR al Parlamento Europeo.
Grandissimo e palpabile entusiasmo per il lavoro del Governo Meloni e di Fratelli d’Italia a tutti i livelli in una sala gremita e festosa fatta di militanti, dirigenti ma, soprattutto, amici.
Fratelli d’Italia è una comunità straordinaria fatta di impegno, passione, studio, di donne e uomini che lavorano per fare tutto per l’Italia.
6 Commenti

1 Commento

  1. Filippo

    30 Novembre 2025 at 15:15

    Articolo da leggere con le risate in sottofondo.

    Rispondi

  2. Paolo

    30 Novembre 2025 at 15:43

    Essi, con altissimo sprezzo del ridicolo….etc etc
    Manco il Giornale Luce o le veline del Partito Comunista Cinese

    Rispondi

  3. Ardmando

    30 Novembre 2025 at 17:05

    Commenti da leggere con la maschera antigas, per non sentire il fetore putrido di fogna delle zecche comuniste che li hanno scritti. Patetici.

    Rispondi

  4. Paolo

    30 Novembre 2025 at 17:21

    Tornerai anche tu in qualche fogna, in prima persona da protagonista…. :-)))

    Rispondi

  5. Bruno

    30 Novembre 2025 at 19:15

    era meglio se andavano a mangiare alla mensa dei poveri, i salvatori dell Italia, fanno solo ridere a crepapelle

    Rispondi

  6. Marco

    1 Dicembre 2025 at 8:01

    La non cultura della violenza fisica e verbale, tipica delle disperate sinistre italiane. Senza idee, senza programmi, solo odio verso la Nazione e la democrazia. Chi commenta ne è la tipica espressione.

    Rispondi

