La tradizionale cena di Fratelli d’Italia Biella

AttualitàBiella
Ieri sera si è svolta alla tradizionale Cena di Fratelli d’Italia Biella insieme al Sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, il consiglieri regionali Davide Zappalà e Carlo Riva Vercellotti, il Presidente della Provincia di Vercelli, Davide Gilardino, il sindaco Marzio Olivero e gli assessori del Comune di Biella e Carlo Fidanza, Capodelegazione di Fratelli d’Italia-ECR al Parlamento Europeo.
Grandissimo e palpabile entusiasmo per il lavoro del Governo Meloni e di Fratelli d’Italia a tutti i livelli in una sala gremita e festosa fatta di militanti, dirigenti ma, soprattutto, amici.
Fratelli d’Italia è una comunità straordinaria fatta di impegno, passione, studio, di donne e uomini che lavorano per fare tutto per l’Italia.
Filippo
30 Novembre 2025 at 15:15
Articolo da leggere con le risate in sottofondo.
Paolo
30 Novembre 2025 at 15:43
Essi, con altissimo sprezzo del ridicolo….etc etc
Manco il Giornale Luce o le veline del Partito Comunista Cinese
Ardmando
30 Novembre 2025 at 17:05
Commenti da leggere con la maschera antigas, per non sentire il fetore putrido di fogna delle zecche comuniste che li hanno scritti. Patetici.
Paolo
30 Novembre 2025 at 17:21
Tornerai anche tu in qualche fogna, in prima persona da protagonista…. :-)))
Bruno
30 Novembre 2025 at 19:15
era meglio se andavano a mangiare alla mensa dei poveri, i salvatori dell Italia, fanno solo ridere a crepapelle
Marco
1 Dicembre 2025 at 8:01
La non cultura della violenza fisica e verbale, tipica delle disperate sinistre italiane. Senza idee, senza programmi, solo odio verso la Nazione e la democrazia. Chi commenta ne è la tipica espressione.