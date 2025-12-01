“Matteo aveva un cuore genuino e una bontà rara”

Lo si vedeva spesso in giro, lungo le vie del centro, immancabilmente in compagnia delle creature che tanto adorava: i suoi amati cani.

E’ stato salutato sabato a Biella, nella sala del commiato dell’impresa funebre Defabianis, Matteo Camperi, morto a soli 53 anni dopo aver combattuto inutilmente contro una malattia che non gli ha lasciato scampo. LEGGI Biella piange Matteo Camperi: 53 anni

Tanti sono i ricordi e le testimonianze d’affetto

«Matteo aveva scelto di vivere una vita semplice, circondato dai suoi amati animali – commenta Alberto Scicolone, presidente dell’associazione Legami di cuore -. Era una persona dal cuore genuino, rara nella sua bontà e nella sua disponibilità verso gli altri. Chiunque avesse bisogno di aiuto, poteva contare su di lui: non esitava mai a offrire una mano o a ospitare un cane in difficoltà. La sua gentilezza e la sua dedizione lasceranno un vuoto enorme e mancherà profondamente a chi ha avuto la fortuna di conoscerlo».

Alle sue parole fanno eco quelle degli amici Massimo e Francesca. «Matteo era una delle persone più dolci che abbiamo mai conosciuto: aveva sempre una parola buona per tutti, sempre un sorriso pronto – lo ricordano -. Accudiva i cani con grande amore e attenzione, e aveva una straordinaria capacità di rassicurare i loro padroni ogni volta che dovevano affidarli a lui per brevi periodi. Era una persona di una disponibilità rara, sempre gentile, sempre serena, circondata dai suoi amici a quattro zampe. Aveva scelto di cambiare vita per dedicarsi completamente a questo lavoro, perché era ciò che lo rendeva felice. Qualche anno fa aveva persino affittato una cascina a Massazza per far trascorrere l’estate ai cani: un luogo curato, con una piccola piscina dedicata a loro, dove potessero giocare e trovare refrigerio. Matteo mancherà a tanti».

