BiellaCronaca
Scontro tra auto e moto, centauro 24enne finisce in ospedale
Incidente in via Torino a Biella
Scontro tra auto e moto, centauro 24enne finisce in ospedale
Scontro tra auto e moto, centauro 24enne finisce in ospedale
Incidente in via Torino a Biella tra un’auto guidata da un 27enne e una moto con in sella un 24enne. Nell’impatto ad avere la peggio è stato il motociclista, subito soccorso e portato in ospedale. Non sarebbe in condizioni gravi.
Immagine di repertorio
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook
Attualità2 giorni fa
Biella piange Matteo Camperi: 53 anni
Attualità17 ore fa
La tradizionale cena di Fratelli d’Italia Biella
Cronaca2 giorni fa
Biellesi accompagnavano i pusher nei boschi: denunciati
Attualità1 giorno fa
Incidente mortale sulla A4: muore una donna di 54 anni
Attualità2 giorni fa