Scontro tra auto e moto, centauro 24enne finisce in ospedale

Incidente in via Torino a Biella

Incidente in via Torino a Biella tra un’auto guidata da un 27enne e una moto con in sella un 24enne. Nell’impatto ad avere la peggio è stato il motociclista, subito soccorso e portato in ospedale. Non sarebbe in condizioni gravi.

