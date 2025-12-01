Dopo aver vestito generazioni di biellesi, Tarricone chiude a febbraio

Dopo aver vestito generazioni di biellesi, Tarricone chiude a febbraio

«La cosa che ci preme di più in questo momento è ringraziare i numerosi clienti che negli anni ci sono sempre stati vicini. Anche in questi giorni particolari, in cui stiamo per chiudere il negozio, il loro affetto non è mai venuto meno».

È con queste parole che i proprietari dello storico negozio Tarricone 1929 confermano la notizia che a breve abbasseranno per sempre la saracinesca del loro punto vendita in piazza Martiri della Libertà, 4 a Biella. Un’attività che ha vestito intere generazioni di biellesi a partire, come si legge nell’insegna, dal 1929, diventando un vero e proprio punto di riferimento per chi cercava qualità, attenzione e stile. La storia di Tarricone è una tradizione familiare che affonda le radici nei banchi del mercato cittadino. Successivamente aprirono il primo negozio in via Cerino Zegna, consolidando la propria reputazione, fino al trasferimento, nel 2000, nel cuore della città, in piazza Martiri della Libertà, dove il negozio ha continuato a vestire intere generazioni di biellesi.

«Come dicevamo all’inizio – continuano i proprietari – l’affetto dimostrato dai nostri clienti anche in un momento così particolare ci ha riempito di gioia. Abbiamo sempre cercato di creare un ambiente accogliente, dove le persone potessero sentirsi a casa e ricevere consigli sinceri. Purtroppo, però, al giorno d’oggi è più difficile che mai portare avanti un’attività come questa. La gente ha sempre meno soldi da spendere e ci sono nuovi modi di fare acquisti che portano le persone ad allontanarsi dal tradizionale acquisto in negozio. Ovviamente siamo molto dispiaciuti: quando si chiude un’attività non è mai un successo né per chi abbassa le saracinesche, né per la città stessa. Ma, come dicevamo, non era più possibile continuare».

«Ci sarà ancora un po’ di tempo, però – proseguono – per salutare tutti i nostri clienti, che sono stati la nostra famiglia allargata in tutti questi anni. E’ iniziata una svendita speciale venerdì 28 novembre. Ci sono sconti importanti, fino al 70%, un’occasione unica per permettere a tutti di portarsi a casa un pezzo di storia del negozio. Abbiamo deciso di chiudere, ma prima ci prendiamo ancora un po’ di tempo per ringraziare personalmente chi ci ha sempre sostenuto e per invitare chi non ci conosce ancora a venirci a trovare un’ultima volta. L’idea è quella di abbassare definitivamente le saracinesche a febbraio del prossimo anno».

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook