L’Avvento si apre con la neve: prima spolverata sulle montagne sopra Oropa

Inizio del mese suggestivo al Santuario

Pubblicato

20 ore fa

il

A comunicarlo, con tanto di immagini, sono i canali social del Santuario di Oropa. “Questa mattina le nostre montagne si sono svegliate con una delicata spolverata di neve che ha reso l’inizio dell’Avvento ancora più suggestivo! – si legge -. Qui in Santuario stiamo allestendo il Presepe nel chiostro mentre fervono i preparativi per il Mercatino di Natale per la festa dell’Immacolata. Vi aspettiamo per condividere insieme la bellezza e la serenità di questo periodo speciale”.

Foto pagina Facebook Santuario di Oropa Official

