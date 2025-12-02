Seguici su

La Cervo è campione d’inverno in Terza categoria

Grande cavalcata nel girone di andata per la formazione di Castelletto Cervo.

16 ore fa

La Cervo è campione d’inverno in Terza categoria

Con un gol di Colombo i biancoblu espugnano Castellamonte e concludono imbattuti il girone di andata

Con un gol di Colombo La Cervo R.B. passa di misura a Castellamonte e si laurea campione di inverno. Venitnove punti in 11 partite, frutto di 9 vittorie e 2 pareggi, 34 gol fatti e 12 subiti, e Cavalli capocannoniere con 11 gol: questi i numeri dello splendido girone di andata di Finotto e compagni. A Castellamonte La Cervo R.B. è scesa in campo con Pegoraro, Giorgi (Locuratolo) (Biassarda), Cerutti, Naingoran, Tara, Di
Blasi, Emanuele, Finotto, Colombo (Cinguino), Cavalli, Giana. Il gol partita di Colombo al 17’ del primo tempo, con i biancoblu a
legittimare il vantaggio al 25’ quando una punizione dal limite di Cavalli è fuori di poco. Il risultato non cambia nella ripresa,
dominata dal nervosismo e con nessuna occasione degna di nota.

