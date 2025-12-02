AttualitàBiellese Orientale
Auto sospetta a Valdengo. Segnalazione di un cittadino
Il pick up si era già allontanato
Un cittadino ha chiamato i carabinieri dopo aver notato un pick up che si aggirava in zona. I militari hanno effettuato alcuni giri, ma senza trovare nulla.
