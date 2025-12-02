Seguici su

Lancia si schianta contro il guard-rail a Mottalciata

La conducente è rimasta ferita e portata in ospedale

Pubblicato

16 ore fa

il

Incidente in via della Repubblica a Mottalciata con feriti. Lancia Y condotta da una donna del 1976 residente fuori provincia è andata a sbattere contro guard-rail. L’automobilista è rimasta ferita in maniera lieve e portata in ospedale. Sul posto il 118 e i carabinieri.

