AttualitàCircondario
Lancia si schianta contro il guard-rail a Mottalciata
La conducente è rimasta ferita e portata in ospedale
Lancia si schianta contro il guard-rail a Mottalciata
Lancia si schianta contro il guard-rail a Mottalciata
Incidente in via della Repubblica a Mottalciata con feriti. Lancia Y condotta da una donna del 1976 residente fuori provincia è andata a sbattere contro guard-rail. L’automobilista è rimasta ferita in maniera lieve e portata in ospedale. Sul posto il 118 e i carabinieri.
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook
Attualità16 ore fa
Donna caduta dal ponte a Mongrando: gravi ferite
Attualità3 giorni fa
La tradizionale cena di Fratelli d’Italia Biella
Biella1 giorno fa
Uomo trovato senza vita in casa
Cronaca2 giorni fa
Si rompe la caldaia e resta al gelo: “In casa ci sono 3 gradi e Atc mi ha proposto di traslocare”
Attualità17 ore fa