AttualitàValle Elvo
Donna caduta dal ponte a Mongrando: gravi ferite
Sul posto vigili del fuoco e 118
Donna caduta dal ponte a Mongrando: gravi ferite
Donna caduta dal ponte a Mongrando: gravi ferite
Un’operazione di soccorso si è svolta questa notte scorsa a Mongrando, in Via Cerrione, per il recupero di una persona caduta da un ponte.
Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Biella, il personale del 118 (emergenza sanitaria), le squadre del Soccorso Alpino e i Carabinieri della Stazione di Occhieppo.
Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Biella, il personale del 118 (emergenza sanitaria), le squadre del Soccorso Alpino e i Carabinieri della Stazione di Occhieppo.
La persona ferita in un’area impervia è stata raggiunta e le sono state fornite le prime cure essenziali.
La persona è stata stabilizzata e recuperata dalla scarpata con tecniche specialistiche SAF (Speleo Alpino Fluviale), per poi essere affidata alle cure sanitarie del 118 e trasportata in ospedale in codice rosso.
La persona è stata stabilizzata e recuperata dalla scarpata con tecniche specialistiche SAF (Speleo Alpino Fluviale), per poi essere affidata alle cure sanitarie del 118 e trasportata in ospedale in codice rosso.
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook
Attualità17 ore fa
Donna caduta dal ponte a Mongrando: gravi ferite
Attualità3 giorni fa
La tradizionale cena di Fratelli d’Italia Biella
Biella2 giorni fa
Uomo trovato senza vita in casa
Cronaca2 giorni fa
Si rompe la caldaia e resta al gelo: “In casa ci sono 3 gradi e Atc mi ha proposto di traslocare”
Attualità17 ore fa