Donna caduta dal ponte a Mongrando: gravi ferite

Sul posto vigili del fuoco e 118

Pubblicato

17 ore fa

il

Un’operazione di soccorso si è svolta questa notte scorsa a Mongrando, in Via Cerrione, per il recupero di una persona caduta da un ponte.
Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Biella, il personale del 118 (emergenza sanitaria), le squadre del Soccorso Alpino e i Carabinieri della Stazione di Occhieppo.
La persona ferita in un’area impervia è stata raggiunta e le sono state fornite le prime cure essenziali.
La persona è stata stabilizzata e recuperata dalla scarpata con tecniche specialistiche SAF (Speleo Alpino Fluviale), per poi essere affidata alle cure sanitarie del 118 e trasportata in ospedale in codice rosso.
