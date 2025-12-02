Seguici su

AttualitàValle Elvo

Donna trovata ferita sotto il ponte a Mongrando

Intervento stamattina alle 4.30. Ricoverata in gravi condizioni

Pubblicato

17 ore fa

il

Donna trovata ferita sotto il ponte a Mongrando

Donna trovata ferita sotto il ponte a Mongrando

Intervento stamattina alle 4.30 del Soccorso alpino e vigili del fuoco per una donna ferita sotto il ponte del Viona. La vittima è stata raggiunta dai soccorritori che l’hanno poi consegnata al personale medico.
E’ stata portata in ospedale per le cure del caso. Sul posto i carabinieri per ricostruire la dinamica.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copyright © 2024 laprovinciadibiella.it S.r.l. - P.IVA: 02654850029 - ROC: 30818
Reg. Tribunale di Biella n. 582 del 30/06/2014 - Direttore responsabile: Matteo Floris
Redazione: Via Vescovado, n. 5 - 13900 Biella - Tel. 015 32383 - Fax 015 31834

La testata fruisce dei contributi diretti editoria d.lgs. 70/2017

Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.