Valle Elvo
Intervento stamattina alle 4.30. Ricoverata in gravi condizioni
Donna trovata ferita sotto il ponte a Mongrando
Intervento stamattina alle 4.30 del Soccorso alpino e vigili del fuoco per una donna ferita sotto il ponte del Viona. La vittima è stata raggiunta dai soccorritori che l’hanno poi consegnata al personale medico.
E’ stata portata in ospedale per le cure del caso. Sul posto i carabinieri per ricostruire la dinamica.
