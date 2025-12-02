Seguici su

Il Giro d’Italia 2026 passerà da Vercelli

Nella tappa Alessandria-Verbania

17 ore fa

il giro d'italia a biella

Passerà dalla provincia di Vercelli il Giro d’Italia edizione 2026. L’appuntamento è per venerdì 22 maggio, quando si correrà la tappa numero 13, da Alessandria a Verbania.

Il gruppo arriverà da Casale, transiterà a Vercelli, prenderà per Borgo Vercelli, dove la corsa rosa proseguirà in provincia di Novara, dopo aver percorso una ventina di chilometri nel Vercellese.

