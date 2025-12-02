AttualitàFuori provincia
Il Giro d’Italia 2026 passerà da Vercelli
Nella tappa Alessandria-Verbania
Il Giro d’Italia 2026 passerà da Vercelli
Il Giro d’Italia 2026 passerà da Vercelli
Passerà dalla provincia di Vercelli il Giro d’Italia edizione 2026. L’appuntamento è per venerdì 22 maggio, quando si correrà la tappa numero 13, da Alessandria a Verbania.
Il gruppo arriverà da Casale, transiterà a Vercelli, prenderà per Borgo Vercelli, dove la corsa rosa proseguirà in provincia di Novara, dopo aver percorso una ventina di chilometri nel Vercellese.
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook
Attualità16 ore fa
Donna caduta dal ponte a Mongrando: gravi ferite
Attualità3 giorni fa
La tradizionale cena di Fratelli d’Italia Biella
Biella1 giorno fa
Uomo trovato senza vita in casa
Cronaca2 giorni fa
Si rompe la caldaia e resta al gelo: “In casa ci sono 3 gradi e Atc mi ha proposto di traslocare”
Attualità17 ore fa