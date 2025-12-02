Auto contro muretto a Masserano per il fondo viscido

Auto contro muretto a Masserano per il fondo viscido

Incidente a Masserano in via Roma ieri pomeriggio. La persona vittima del sinistro ha contattato il carroattrezzi per recuperare la vettura. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il 118. La Citroen C1 è andata a sbattere contro muretto della casa ribaltandosi. Il conducente è stato portato in ospedale, si tratta di un uomo del 1988 residente in zona.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook