Auto contro muretto a Masserano per il fondo viscido

Conducente in ospedale per accertamenti

15 ore fa

Incidente a Masserano in via Roma ieri pomeriggio. La persona vittima del sinistro  ha contattato il carroattrezzi per recuperare la vettura. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il 118. La Citroen C1 è andata a sbattere contro muretto della casa ribaltandosi. Il conducente è stato  portato in ospedale, si tratta di un uomo del 1988 residente in zona.

