Villa Piazzo in musica venerdì 5 dicembre

Venerdì 5 Dicembre, alle ore 18, si terrà un concerto di musica barocca presso la Basilica del Sacro Monte di Oropa, l’evento fa parte di una mini rassegna dedicata alla musica antica, diffusa tra i Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia. Nata nel 2021, MusicAntica è finanziata dal Ministero del Turismo e Patrocinata dall’Ente di Gestione dei Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia, oltre che dai comuni di Varallo, Orta San Giulio, Varese, Domodossola e Biella.

Questo concerto è reso possibile dal sostegno di Pacefuturo e pertanto rientra nella programmazione di Villa Piazzo in Musica come evento straordinario, l’ingresso è offerto da un mecenate che sostiene le attività concertistiche, pertanto è un’occasione unica per poter assistere al concerto di una formazione di prestigio come l’Ensemble Estrovagante, il cui direttore Riccardo Doni è un nome di prima grandezza del panorama mondiale della musica barocca, oltre a essere membro de Il Giardino Armonico.

