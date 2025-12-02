Seguici su

EconomiaValli Mosso e Sessera

Vitale Barberis Canonico assegna il Wool Excellence Award

La cerimonia si è svolta direttamente a Melbourne.

Pubblicato

14 ore fa

il

Vitale Barberis Canonico assegna il Wool Excellence Award

Vitale Barberis Canonico assegna il Wool Excellence Award

Vitale Barberis Canonico ha annunciato il vincitore 2025 del Wool Excellence Award. Richard Munsie della fattoria australiana GMunsie / Big Ridge del New South Wales. Premiato per il suo straordinario impegno nella produzione di lana Saxon Merino superfine di qualità eccezionale.
La cerimonia di premiazione si è svolta venerdì 7 novembre scorso presso il nuovo 1Hotel di Melbourne. L’evento ha riunito ospiti illustri provenienti da tutto il settore laniero. Tra cui i rappresentanti del Lanificio, con Alessandro Barberis Canonico (Ceo), Davide Fontaneto (Responsabile Approvvigionamento Materie Prime) e Andrea Mercantili (Ricerca e Sviluppo Materie Prime).

L’azienda premiata

Situata negli altopiani settentrionali del New South Wales, Big Ridge è un’azienda a conduzione familiare. E’ stata costruita su generazioni di dedizione alla terra e alla razza Saxon Merino. La filosofia di Big Ridge è semplice. Prendersi cura della terra affinché la terra possa continuare a prendersi cura delle pecore. Questo approccio olistico ha valso alla famiglia Munsie un riconoscimento per la produzione di una lana di straordinaria purezza.
Il tutto perfettamente in linea con i rigorosi standard di Vitale Barberis Canonico. Consegnando il premio, Alessandro Barberis Canonico ha elogiato i risultati della famiglia Munsie e la forza collettiva del Wool Excellence Club.
«Il Wool Excellence Club – ha detto – si fonda su un principio condiviso: credere nella qualità. Nella sostenibilità e nelle persone che rendono straordinaria questa industria. Richard e la sua famiglia rappresentano pienamente questo principio attraverso la loro dedizione e la cura per la loro terra, i loro animali e la produzione di una splendida fibra. Ringraziamo il Club, gli allevatori e in particolare il vincitore di quest’anno per il costante impegno. Insieme continuiamo ad avanzare, più forti e con fiducia in ciò che ci attende».

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copyright © 2024 laprovinciadibiella.it S.r.l. - P.IVA: 02654850029 - ROC: 30818
Reg. Tribunale di Biella n. 582 del 30/06/2014 - Direttore responsabile: Matteo Floris
Redazione: Via Vescovado, n. 5 - 13900 Biella - Tel. 015 32383 - Fax 015 31834

La testata fruisce dei contributi diretti editoria d.lgs. 70/2017

Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.