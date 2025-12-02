Vitale Barberis Canonico assegna il Wool Excellence Award

Vitale Barberis Canonico ha annunciato il vincitore 2025 del Wool Excellence Award. Richard Munsie della fattoria australiana GMunsie / Big Ridge del New South Wales. Premiato per il suo straordinario impegno nella produzione di lana Saxon Merino superfine di qualità eccezionale.

La cerimonia di premiazione si è svolta venerdì 7 novembre scorso presso il nuovo 1Hotel di Melbourne. L’evento ha riunito ospiti illustri provenienti da tutto il settore laniero. Tra cui i rappresentanti del Lanificio, con Alessandro Barberis Canonico (Ceo), Davide Fontaneto (Responsabile Approvvigionamento Materie Prime) e Andrea Mercantili (Ricerca e Sviluppo Materie Prime).

L’azienda premiata

Situata negli altopiani settentrionali del New South Wales, Big Ridge è un’azienda a conduzione familiare. E’ stata costruita su generazioni di dedizione alla terra e alla razza Saxon Merino. La filosofia di Big Ridge è semplice. Prendersi cura della terra affinché la terra possa continuare a prendersi cura delle pecore. Questo approccio olistico ha valso alla famiglia Munsie un riconoscimento per la produzione di una lana di straordinaria purezza.

Il tutto perfettamente in linea con i rigorosi standard di Vitale Barberis Canonico. Consegnando il premio, Alessandro Barberis Canonico ha elogiato i risultati della famiglia Munsie e la forza collettiva del Wool Excellence Club.

«Il Wool Excellence Club – ha detto – si fonda su un principio condiviso: credere nella qualità. Nella sostenibilità e nelle persone che rendono straordinaria questa industria. Richard e la sua famiglia rappresentano pienamente questo principio attraverso la loro dedizione e la cura per la loro terra, i loro animali e la produzione di una splendida fibra. Ringraziamo il Club, gli allevatori e in particolare il vincitore di quest’anno per il costante impegno. Insieme continuiamo ad avanzare, più forti e con fiducia in ciò che ci attende».

