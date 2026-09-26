“Volley sotto il Mucrone”: grande pallavolo al Forum

“Volley sotto il Mucrone”: grande pallavolo nuovamente protagonista a Biella. Nel fine settimana il Forum il quadrangolare organizzato nell’ambito del Biella Sport Festival dalla Scuola Pallavolo Biellese in collaborazione con l’amministrazione comunale.

A contendersi la vittoria saranno quattro formazioni di primo piano del panorama italiano e non solo. Vale a dire UYBA Busto Arsizio, Chieri ‘76, Millenium Brescia e, dalla Francia, Volley Mulhouse Alsace.

“Volley sotto il Mucrone”

Il programma della kermesse si apre oggi pomeriggio alle 16.30 con la sfida tra UYBA Busto Arsizio e Mulhouse. Mentre alle 19 si affronteranno Reale Mutua Fenera Chieri ‘76 e Millenium Brescia. Domani spazio alle finali. Alle 15.30 si gioca la cosidetta “finalina di consolazione” che mette in palio il terzo posto. Alle 18 è prevista la prima battuta della finalissima per il trofeo. Un torneo che, dunque, promette tecnica, adrenalina e grande agonismo.

Non è possibile acquistare i biglietti per la singola giornata, sono unicamente disponibili mini-abbonamenti per l’intera due giorni. Si possono trovare on-line su Vivaticket con l’aggiunta di 1,50 euro di costi di prevendita. Questi i prezzi: Parterre Rosso, 25 euro; Parterre Blu, 20 euro; Primo anello, 15 euro; Secondo anello, 10 euro: Tribuna Verde, 15 euro. Ingresso gratuito per gli Under10.

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