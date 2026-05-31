Attualità
Pallavolo: Ilario Ormezzano conquista la serie B
La squadra ha ribaltato la partita contro Erreesse Pavic vincendo
’Ilario Ormezzano scrive la storia e conquista la promozione in Serie B,
Dopo aver perso il primo set (20-25), i ragazzi hanno tirato fuori cuore, carattere e qualità, ribaltando la sfida contro Eresse Pavic.
Ilario Ormezzano Sai 3 vs 1 Erresse Pavic
(20-25/30-28/25-22/25-13)
Un finale atomico che ha fatto esplodere in festa il PalaPajetta.
Ma questa vittoria è anche vostra. Grazie al pubblico arancioblù che ha riempito gli spalti, sostenuto la squadra in ogni punto e fatto sentire tutta Biella. Questa promozione ha il vostro cuore e la vostra voce.
Mantello “B” sulle spalle, sorrisi incontenibili e una gioia che parla da sola: missione compiuta.
Bravi ragazzi! Orgogliosi e fieri di tutti voi.
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