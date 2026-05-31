Pallavolo: Ilario Ormezzano conquista la serie B

Dopo aver perso il primo set (20-25), i ragazzi hanno tirato fuori cuore, carattere e qualità, ribaltando la sfida contro Eresse Pavic.

Ma questa vittoria è anche vostra. Grazie al pubblico arancioblù che ha riempito gli spalti, sostenuto la squadra in ogni punto e fatto sentire tutta Biella. Questa promozione ha il vostro cuore e la vostra voce.