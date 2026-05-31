Il Casale ha presentato il nuovo allenatore nella sala stampa dello stadio Natale Palli, alla presenza del direttore tecnico Fabrizio Scalzi e del direttore sportivo Luca Sacco, figure che affiancheranno il tecnico nella costruzione della squadra per il prossimo campionato di Eccellenza.

Mister Manuel Lunardon riparte da Casale

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Nel suo primo intervento da allenatore nerostellato, Lunardon ha espresso entusiasmo per la nuova avventura: «Ringrazio la proprietà e chi gestisce l’area tecnica per l’opportunità che mi è stata data. Per me è un orgoglio e una grande responsabilità essere qui oggi».

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Luca Sacco ha spiegato come la scelta sia stata immediata: «È stata la nostra prima scelta, lo abbiamo voluto fortemente. È stato tutto molto veloce, perché ci siamo piaciuti subito. In meno di 24 ore abbiamo trovato l’accordo». Il direttore sportivo ha inoltre evidenziato le qualità del tecnico, sottolineandone organizzazione, capacità comunicative e attenzione alla crescita dei giovani.

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Il nuovo allenatore arriva dopo le esperienze da vice al Piacenza e sulle panchine di Borgosesia, Ligorna e Gozzano. Sul piano tecnico ha indicato una linea chiara: calcio aggressivo e propositivo, con i giocatori al centro del progetto e l’obiettivo di valorizzarne al massimo le caratteristiche.

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Con la presentazione di Lunardon prende forma una nuova fase del percorso nerostellato. Dopo l’accordo e il primo contatto con l’ambiente, il lavoro del Casale si concentrerà ora sulla costruzione dell’organico che affronterà il prossimo campionato di Eccellenza

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