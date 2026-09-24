“Miracolo” della chirurgia: biellese torna a camminare. Con un piccolo intervento una donna ha avuto modo di tornare ad utilizzare un arto inferiore. Il tutto grazie ad un’equipe medica dell’ospedale di Biella.

“Miracolo” chirurgico: donna biellese torna a camminare

La protagonista della bella storia, una 50enne, gestisce un rifugio alpino e aveva già subito due interventi per un problema ai vasi sanguigni della gamba. La protesi vascolare che le era stata inserita si era nuovamente chiusa, rendendo difficile camminare.

E così si è rivolta all’ospedale di Biella. Il personale medico, esperto nel campo vascolare, ha utilizzato una tecnica mini-invasiva e ha liberato il vaso ostruito. Da qualche giorno la paziente ha fatto ritorno a casa e ha ripreso la sua attività.

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