Tutto pronto per il Trofeo Gran Paradiso 2026. Al via la nuova grande sfida di running tra Piemonte e Valle d’Aosta.

Tutto pronto per il Trofeo Gran Paradiso

L’estate 2026 si preannuncia caldissima per la scena del running del Nord Italia (e non solo). La grande novità dell’anno si chiama “Trofeo Gran Paradiso”. Un progetto ambizioso, che nasce con l’intento di unire i due versanti dell’iconico Parco Nazionale attraverso i valori dello sport, della natura e della condivisione.

L’iniziativa è supportata direttamente dal Parco Nazionale Gran Paradiso tramite il bando per la concessione di contributi a eventi culturali e sportivi. Il circuito speciale nasce dalla sinergia tra Ceresole Reale Trail Running Day (in collaborazione con la Valmalone ASD sezione podistica) e Valsavaranche Trail Sauvage.

Il programma

La rassegna prenderà il via ufficialmente sabato 4 luglio 2026 da Ceresole Reale, sul versante piemontese, con tre prove agonistiche imperdibili e due eventi dedicati ai più piccoli.

Le gare Regine:

CER65 (65 km | 4.400 m D+/D-) Erede spirituale della leggendaria Ultra Sky Marathon, si snoda interamente entro i confini ceresolini. Un tracciato tecnico e spettacolare per veri amanti delle lunghe distanze.

CER35 (35 km | 3.700 m D+/D-) Una prova d’alto livello che, abbinata alla 21 km valdostana, permetterà ai runner di competere (a somma di punteggio) per la conquista del primo Trofeo Gran Paradiso.

CER15 (15 km | 800 m D+/D-) La distanza ideale per chi cerca una gara veloce o vuole approcciarsi al trail running su pendenze più accessibili ma altrettanto affascinanti.

Spazio ai Giovani Runner

Perché la passione per la montagna va coltivata fin da piccoli, l’evento conferma anche per questa edizione due appuntamenti speciali:

“Cursa dli Bocia”: 2 km con 100 m D+/D-, organizzata in collaborazione con l’Atletica Rivarolo.

Mini Trail: un percorso di 500 metri pensato appositamente per i bambini dai 3 ai 6 anni.

I top runner

Il livello tecnico dell’evento si preannuncia altissimo. Hanno già confermato la loro presenza alcuni fortissimi big local come Boggio, Rocchia e Siletto, pronti a difendere i sentieri di casa.

Accanto a loro, la linea di partenza vedrà schierati campioni di livello assoluto nel panorama del trail e della corsa in montagna. Tra cui i fratelli Dematteis, Camilla Magliano, Lorenzo Rostagno e Matteo Porro

Info e iscrizioni

Le iscrizioni per le gare del 4 luglio sono già aperte. Per consultare i regolamenti ufficiali, i dettagli sui percorsi e per assicurarsi un pettorale, è possibile visitare la piattaforma di riferimento Wedosport. Le prove del Trofeo Gran Paradiso si svolgono in un ecosistema protetto. I corridori sono invitati a rispettare l’ambiente e il regolamento del Parco durante tutta la durata dell’evento.

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