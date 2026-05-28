Giovanni Daffara con l’Italia dei “grandi”. Il portiere biellese convocato per le due amichevoli contro Lusemburgo e Grecia.

Giovanni Daffara con l’Italia dei “grandi”

Venerdì 11 ottobre 2013. E’ la data dell’ultima volta in cui un giocatore biellese ha indossato la maglia della nazionale maggiore. Il suo nome, ovviamente, è Alberto Gilardino.

Ma la prossima settimana le cose potrebbero cambiare. Giovanni Daffara, portiere classe 2004 è infatti stato convocato dal commissario tecnico Silvio Baldini. In vista delle amichevoli che l’Italia giocherà contro Lussemburgo, mercoledì 3 giugno, e Grecia, domenica 7 a Heraklion, sull’isola di Creta.

Un riconoscimento importante per il ragazzo. Già nel giro dell’Under21 nell’ultima tornata di qualificazioni europee insieme a Edoardo Motta, altro portiere nato all’ombra del Mucrone. Daffara è uno dei tre portieri chiamati per il doppio impegno azzurro. Con lui il capitano Donnarumma e Palmisani, fresco di vittoria del campionato di B con il Frosinone.

Numero uno bianconero

Daffara è di proprietà della Juventus. Ha giocato con Under17 e Under19, debuttando poi con i “grandi” nel 2023/2024 con la Next Gen in C. Per lui 35 presenza da titolare, oltre a sei gare di play-off e dieci clean sheet. La stagione successiva, il 2024/2025 lo ha visto protagonista sempre con la seconda squadra bianconera, che giocava le partite casalinghe proprio allo stadio “Pozzo-Lamarmora” di Biella. 32 presenze dal 1’, più due gare di play-off, senza subire gol in dodoci occasioni. Nell’estate 2024 ha partecipato alla tournée pre-campionato negli Stati Uniti. Negli States ci è poi tornato nel 2025 per partecipare al Mondiale per Club.

Ad Avellino

Nell’ultimo anno ha giocato tra i cadetti con l’Avellino, totalizzando 25 presenze da titolare (con tre clean sheet), limitato nel finale di stagione da un problema alla schiena. Ha fatto molto parlare di sé l’impresa compiuta lo scorso 1° maggio. Quando nell’arco di 30 secondi ha parata ben due calci di rigore in occasione della sfida tra i suoi “lupi” e l’Empoli. L’Avellino ha poi raggiunto i play-off, ma nel turno preliminare è stato sconfitto dal Catanzaro.

In Irpinia Daffara è in prestito. Ma il club biancoverde lo vorrebbe confermare, anche se radio-mercato segnala una possibile volontà della Juventus di riportarlo “alla base”.

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