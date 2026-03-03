Trail Valle Oropa: pronto l’evento domenica 8 marzo

Domenica 8 marzo è previsto il secondo immancabile appuntamento del circuito “Trail Turismo Csen” (TTC): la gara competitiva Trail Valle Oropa.

La competizione, organizzata da La Büfarôla, partirà da Cossila San Grato (Biella), per poi attraversare la Valle Oropa fino a Oropa Bagni e tornare al punto di partenza passando dal Parco della Burcina. Il percorso è distribuito su 25 km e prevede un dislivello di 950 metri. Alle 7.30 inizierà la distribuzione dei pettorali all’Oratorio di Cossila San Grato e il via sarà dato alle ore 9.30. È ancora possibile iscriversi fino a alle ore 12.00 di sabato 7 marzo su WeDo Sport, a cui si può accedere a partire dalla pagina web dell’Associazione: https:// www.bufarola.it/ .

Il Trail Valle Oropa è la seconda competizione facente parte del circuito TTC, volto alla valorizzazione dell’area biellese da una prospettiva differente: quella del Trail Running. La promozione del territorio tramite questo strumento è assicurata: si tratta di un modo di attrarre appassionati dello sport e atleti pronti a misurarsi in una natura incontaminata come quella biellese.

A partire dal Trail Valle Oropa, gli appuntamenti del circuito, inaugurato il 31 gennaio con la Ysangarda Night Trail K10 e la Ysangarda Night Trail K19, continuerà con i seguenti appuntamenti:

Sordevolo, 5 luglio 2026: Monte Mars K43 D+3000 e Sordevolo Coda K12 D+1650, competitive;

Monte Mars K43 D+3000 e Sordevolo Coda K12 D+1650, competitive; Biella, Oropa, 4 ottobre 2026 : Vertikal Tovo K2,9 D+1000, competitiva;

: Vertikal Tovo K2,9 D+1000, competitiva; Cossato, Castellengo, 8 novembre 2026: Ysangarda Trail K12 e K19, competitiva.

Per essere candidati al premio finisher TTC è fondamentale partecipare a tutte le gare con lo scarto di una. Inoltre, è necessario iscriversi gratuitamente al circuito attraverso il sito ufficiale di CSEN Biella ( https://lnx.csenbiella.it/ ), tramite un modulo apposito consegnato dai singoli organizzatori delle manifestazioni oppure con il QR Code presente sulla locandina TTC. Sul sito CSEN Biella sono consultabili il regolamento per la partecipazione e il calendario completo delle gare.

