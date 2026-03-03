BiellaCronaca
Segnalata una Polo sulla supestrada in contromano
Intervento dei carabinieri che non hanno trovato alcuna auto
Segnalata una Polo sulla supestrada in contromano.
Allarme lanciato ieri da un automobilista che avrebbe notato l’utilitaria prendere la superstrada in senso opposto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, ma non hanno trovato alcuna vettura. Probabilmente l’automobilista, accortosi dello sbaglio, ha girato nel verso giusto.
