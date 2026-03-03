Seguici su

Segnalata una Polo sulla supestrada in contromano

Intervento dei carabinieri che non hanno trovato alcuna auto

39 secondi fa

Segnalata una Polo sulla supestrada in contromano.

Allarme lanciato ieri da un automobilista che avrebbe notato l’utilitaria prendere la superstrada in senso opposto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, ma non hanno trovato alcuna vettura. Probabilmente l’automobilista, accortosi dello sbaglio, ha girato nel verso giusto.

