Segnalata una Polo sulla supestrada in contromano.

Allarme lanciato ieri da un automobilista che avrebbe notato l’utilitaria prendere la superstrada in senso opposto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, ma non hanno trovato alcuna vettura. Probabilmente l’automobilista, accortosi dello sbaglio, ha girato nel verso giusto.

