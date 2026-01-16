Trail running: nasce il progetto T.T.C., un circuito di gare pensato per valorizzare l’ambiente naturale e promuovere il Biellese attraverso lo sport.

Trail running: nasce il calendario Trail Turismo Csen

Il trail running è un’attività che permette di entrare a contatto diretto con la natura, instaurando una connessione fortissima tra atleta e ambiente circostante. Inoltre, si tratta di un buon modo per far conoscere il territorio, invogliando i partecipanti a esplorare più a fondo la zona. Con lo scopo di favorire la conoscenza di queste aree, sensibilizzare la tutela ambientale e promuovere il Biellese, nasce il T.T.C., ovvero il progetto “Trail Turismo Csen”, un circuito di gare affiliate CSEN (“Centro sportivo educativo nazionale”), Comitato Provinciale di Biella.

Candelo, 31 gennaio 2026: Ysangarda Night Trail K19 e K10, non competitiva.

Ysangarda Night Trail K19 e K10, non competitiva. Biella, Cossila San Grato, 8 marzo 2026 : Trail Valle Oropa K25 D+950, competitiva.

: Trail Valle Oropa K25 D+950, competitiva. Sordevolo, 5 luglio 2026: Monte Mars K43 D+3000 e Sordevolo Coda K12 D+1650, competitiva.

Monte Mars K43 D+3000 e Sordevolo Coda K12 D+1650, competitiva. Biella, Oropa, 4 ottobre 2026 : Vertikal Tovo K2,9 D+1000, competitiva.

: Vertikal Tovo K2,9 D+1000, competitiva. Cossato, Castellengo, 8 novembre 2026: Ysangarda Trail K12 e K19, competitiva.

Per iscriversi al circuito basterà compilare un modulo consegnato dai singoli organizzatori o attraverso l’iscrizione online; l’iscrizione al T.T.C. sarà gratuita per il 2026. Per partecipare al circuito, rientrare tra i classificati e ottenere il premio finisher sarà necessario partecipare a tutti gli eventi (con lo scarto di una gara) ed essere tesserati CSEN nel 2026. A fine anno si terranno le premiazioni della classifica assoluta e di categoria sia maschile che femminile e l’attribuzione del gadget finisher, per il quale varranno le 4 partecipazioni su 5 per rientrare nella categoria premiati. Per la competitiva saranno considerati i tre migliori risultati.

Si tratta di un ciclo di manifestazioni che sancirà l’unione tra la passione per lo sport, la voglia di mettersi alla prova degli atleti e la promozione del turismo nel territorio Biellese. Trail e running diventano lo strumento perfetto per valorizzare aree naturali locali, favorendo nello stesso tempo anche la sensibilizzazione sul tema del rispetto per l’ambiente.

Per maggiori informazioni consultare il sito ufficiale di Csen Biella al link https://lnx.csenbiella.it/ o la pagina Facebook di Csen Biella https://www.facebook. com/csen.biella .

