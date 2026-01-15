Seguici su

Mongrando piange la scomparsa di Adelina Mercando

La donna aveva appena 63 anni, domani il funerale a San Lorenzo

27 minuti fa

Mongrando piange la scomparsa di Adelina Mercando. La donna aveva appena 63 anni e negli ultimi tempi lottava contro un brutto male che alla fine ha avuto la meglio.

Sempre gentile e sorridente con tutti, era molto conosciuta in paese, dove la si vedeva spesso tra un negozio e l’altro. Magari scambiando qualche parola con le tante persone che hanno avuto la fortuna di conoscerla e che adesso provano un profondo dolore per la sua morte.

Adelina lascia il compagno Paolo, il figlio Giovanni con la moglie Giulia e i piccolo Tommaso e Leonardo, i fratelli Bruno e Andrea con le rispettive famiglie.

L’ultimo saluto

Questa sera, alle 19, è in programma la recita del Santo Rosario nella chiesa parrocchiale di frazione San Lorenzo. La cerimonia funebre avrà luogo domani mattina alle 10 sempre a San Lorenzo. Dopo la messa, la cara Adelina proseguirà per il tempio crematorio.
