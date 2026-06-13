Pallacanestro Biella si concentra sul futuro. Pronti investimenti per 150mila euro per la creazione del “Basket Village” a Vigliano.

Pallacanestro Biella si concentra sul futuro

Conti risanati, investimenti in arrivo e una visione a lungo termine fondata sui giovani. Il club rossoblù esce allo scoperto e presenta il proprio piano di rilancio. Tracciando una prospettiva che guarda ai prossimi anni con l’obiettivo di riportare il basket biellese a livelli sempre più competitivi senza rinunciare alla sostenibilità economica.

L’annuncio è arrivato attraverso una conferenza stampa e un video diffuso sui canali social della società. Nel quale la dirigenza ha illustrato i risultati raggiunti sul fronte finanziario e i progetti che prenderanno forma già nei prossimi mesi.

Il dato più significativo riguarda il completo azzeramento del debito accumulato negli anni precedenti. Un traguardo che consente alla società di pianificare il futuro con maggiore serenità e di concentrare le proprie risorse sullo sviluppo del progetto sportivo. «Stiamo lavorando per creare un settore giovanile di prima fascia che possa riportare Biella ai vertici del basket nazionale, creando al tempo stesso un sistema di sostenibilità economica per la prima squadra basato sui talenti del vivaio», ha spiegato il presidente Piergiorgio Castelli.

Costruire anziché acquistare

La strategia è chiara. Costruire anziché acquistare, investendo sulla formazione dei giovani e sulla crescita di un sistema capace di alimentare la prima squadra con atleti cresciuti internamente. Una filosofia che punta a coniugare ambizione sportiva e solidità gestionale.

A testimonianza di questa volontà, la società ha annunciato un piano di investimenti da 150mila euro che prenderà il via già dall’estate. Il progetto prevede la realizzazione di un vero e proprio “Basket Village” a Vigliano (nella foto: il rendering), destinato a diventare il centro nevralgico dell’attività. Tra gli interventi figurano la ristrutturazione completa di due palestre, il rinnovamento della sala pesi e la creazione di una sorta di foresteria.

Un’altra novità significativa riguarda il basket femminile. Pallacanestro Biella e Bfb hanno deciso di avviare una collaborazione strutturata che consentirà di condividere risorse, progettualità e percorsi di crescita. L’obiettivo è creare un polo giovanile comune che superi i 300 tesserati, offrendo opportunità di sviluppo sia ai ragazzi sia alle ragazze.

«Negli ultimi mesi abbiamo trasformato un dialogo già avviato da tempo in un progetto concreto – ha aggiunto Castelli – trovando valori e obiettivi comuni che rendono questa collaborazione vantaggiosa per entrambe le realtà».

Figure di esperienza

Parallelamente, la società ha rafforzato la propria struttura tecnica con l’ingresso di figure di esperienza come Federico Danna, Walter Santarossa e Damiano Olla. Chiamati a sviluppare un percorso di alto livello per il settore giovanile e il reclutamento. Confermato inoltre Nicola Danna nel ruolo di responsabile tecnico per il prossimo biennio.

Il reclutamento degli atleti, soprattutto a partire dalla categoria Under15, rappresenterà uno degli assi portanti del nuovo corso. L’intenzione è quella di riportare Biella tra le destinazioni più attrattive per i giovani che desiderano intraprendere un percorso agonistico di alto livello.

Sul piano sportivo, la società non nasconde le proprie ambizioni. L’obiettivo resta quello di allestire squadre competitive e capaci di lottare per traguardi importanti, pur mantenendo una crescita graduale e sostenibile. «Stiamo cercando di costruire un puzzle fatto di bilanci solidi, impianti, staff qualificati, settore giovanile e passione – ha sottolineato Castelli -. Solo così sarà possibile attrarre nuove risorse e continuare a crescere».

A chiudere la presentazione è stato il general manager Damiano Olla, che ha rivolto un appello al territorio: «Noi mettiamo risorse, lavoro e passione. Ma i risultati più importanti si costruiscono insieme. Biella, nella sua storia, ha sempre dimostrato di esserci e speriamo possa continuare a farlo anche in questa nuova fase».

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