Biella Next raccoglie fondi per l’asilo del Vandorno.

Mercoledì 27 maggio al PalaPaietta il ricavato della partita va al progetto “Avrò cura di te”

“Per Gara 2 delle semifinali Playoff, non scendiamo in campo solo per inseguire una finale, ma per dare ancora una volta un aiuto concreto al nostro territorio” afferma il presidente di Biella Next, Pier Giorgio Castelli che, dopo aver raccolto 2400€ in favore di Mucrone Local nei quarti di finale, ripropone un’iniziativa per il territorio.

Mercoledì 27 in occasione della sfida contro CUS Torino, l’intero ricavato della partita per Gara 2 dei Playoff (ingresso a 5 euro riservato ai maggiorenni) sarà devoluto all’Asilo Infantile di Biella Vandorno per sostenere il progetto “Avrò cura di te”: un’iniziativa che vuole trasformare una storica struttura educativa in uno spazio sempre più inclusivo, innovativo e immerso nella natura, pensato per il benessere e la crescita dei bambini. Un progetto fatto di educazione, comunità e futuro.

Dalla sala multisensoriale all’orto didattico, fino agli spazi all’aperto, “Avrò cura di te” rappresenta un investimento concreto sui più piccoli e sul nostro territorio.

Le parole del Presidente dell’Asilo Infantile Vandorno, Daniele Mazzucco: “Ringraziamo di cuore Pallacanestro Biella e Biella Next per aver scelto di sostenere il nostro progetto. Sapere che lo sport e il territorio possano unirsi per aiutare i bambini e costruire opportunità per il futuro è per noi motivo di grande emozione e gratitudine.”

“Anche questa volta vogliamo che il basket sia qualcosa di più di una partita. Vogliamo che sia partecipazione, vicinanza e senso di comunità – conclude Castelli -. Vi aspettiamo al palazzetto per sostenere i nostri ragazzi e, insieme, contribuire a qualcosa di importante per Biella”.

Scopri di più sull’Asilo Infantile Biella Vandorno, sui progetti e come sostenerli

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